В среду в Киеве потеплеет до +1 градуса
В столице обещают небольшой снег, на дорогах гололедица.
В среду, 21 марта, в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем -1...+1 градус.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем -3...+3 градуса.
В Карпатах небольшой снег, температура ночью -11...-16 градусов, днем -1...-6 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, ночью и утром снег, в Сумской области сильный снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем -3...+3 градуса. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью и утром местами сильный снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -2...+3 градуса.
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью и утром снег, в Харьковской области сильный снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-5 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, ночью снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Херсонской области ночью до 25 м/с. Температура воздуха ночью -1...-8 градусов, днем -2...+4 градуса.
В Крыму облачно с прояснениями, ночью осадки, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем -2...+3 градуса.
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