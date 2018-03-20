Стало известно, когда в Украину придет весна

весна

Во вторник, 20 марта, в Украину придет новый циклон, который принесет сильный ветер и снегопады, но с 25-26 марта в Украине начнется ощутимое потепление.

Во вторник, 20 марта, в Украину придет новый циклон, который принесет сильный ветер и снегопады.

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

«Уже завтра на подходе к Украине очередной циклон с юга. 20 марта он начнет свое шествие по Украине с юго-запада — Одесчина, Николаевщина, Винницкая, Черновицкая области. Далее он будет перемещаться в северо-восточном направлении, постепенно охватывая практически всю территорию Украины. Это означает вновь снегопады, усиление ветра, метели, на юге, где температура будет выше, снег будет превращаться в мокрый снег», — сказала Диденко.

При этом температура воздуха в Украине будет оставаться низкой: в течение дня -2…-8°C, на севере до -10° C, ночью на севере, северо-востоке будет достигать -14°C, местами — Черниговская, Сумская, север Киевской области — до -14…-18° C.

«В Киеве завтра почувствуем влияние циклона, будет скакать атмосферное давление, температура будет оставаться низкой, в столице пройдет снег с порывистым ветром», — добавила синоптик.

При этом в понедельник, 19 марта, утихнет предыдущий циклон.

«Сегодня в Украине ситуация временно улучшиться, циклон, который вчера бушевал в Украине, покинет нашу территорию. На востоке остается сложная погода, но и там до конца дня ситуация выровняется, хотя низкая температура в Украине пока остается», — подчеркнула метеоролог.

По прогнозу синоптика, текущая неделя в целом будет холодной, но с 25-26 марта в Украине начнется ощутимое потепление.


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