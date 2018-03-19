За трое суток в Днепре выпало две месячные нормы осадков

Месячная норма – 30 мм осадков, а выпало 62 мм.

??За трое суток в Днепре выпало две месячные нормы осадков
Фото: most-dnepr.info

С 17 по 19 марта на территории Днепропетровской области наблюдалось ухудшение погодных условий с большим количеством осадков, порывами ветра, морозами. Такое изменение погоды связано с выходом на территорию области юго-западного циклона.

Об этом на пресс-конференции в местном информационном агентстве "Мост-Днепр" рассказал начальник Днепропетровского регионального центра по гидрометеорологии Василий Гринчак.

"По области наблюдается разное количество осадков: если на северо-востоке и центре области это от 36 до 44 мм за сутки, то на юге, юго-западе – 8-19 мм. Высота снегового покрытия от 3-9 см до 22-32 см. Отмечу, что это средняя высота, так как усиление ветра до 15-20 м/с распределило снег по-разному.

В Днепре за сутки выпало 44 мм осадков, месячная норма – 30 мм. За последние трое суток в городе выпало 62 мм осадков, то есть две месячные нормы. Это стихийное явление: больше 20 мм осадков менее чем за 12 часов наблюдалось в Днепре и Павлограде", - рассказал Гринчак.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время не стоит ожидать значительного потепления.


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