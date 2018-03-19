«Весны не будет»: синоптики рассказали о погоде на ближайшие 5 дней

В воскресенье, 18 марта, зима снова показала украинцам, что не собирается отступать. В понедельник, большинство городов засыпаны снегом, а вечером сугробы могут значительно вырасти, так как осадки не прекращаются. Температура воздуха опустилась до минус 10 градусов.

Эту новость передает Час Пик.

В Укргидрометцентре сообщили, что 19 марта сильные снегопады и метели накроют восточные и большинство южных областей, а также Днепропетровскую, Полтавскую и Кировоградскую обл.

На востоке температура воздуха опустится до 3-9 градусов ниже нуля, ночью – до минус 13-ти. Почти такие же цифры покажут градусники жителей центральной части Украины.

На западе ночью прогнозируют 12 градусов ниже нуля.

На севере страны снег атакует Сумскую и Черниговскую области, а на Киевщине и Житомирщине может выглянуть солнышко. Днем температура составит до минус 7 градусов, ночью – до минус 15-ти. Киевлянам ночью обещают 11-13 градусов мороза.

На юге также ожидается снег, солнечно будет лишь в Крыму. Ночью в регионе - до минус 10 градусов, на полуострове 3-5 градусов со знаком плюс.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 20 марта, в регионы вернется небольшое потепление. На западе страны ожидается от 1-го до минус 5 градусов мороза, в северных и центральных частях – также до минус 5-ти градусов. Примерно такая же погода ожидается на юге и востоке.

В среду, 21 марта, снег будет кружить везде, кроме западных областей. Температурные показатели останутся на уровне предыдущего дня, 20 марта.

В четверг и пятницу, 22 и 23 марта, в большинстве регионов Украины будет солнечно, в отдельных областях столбики термометра днем покажут плюсовую температуру – от 1 до +4. Ночью морозы не отступят – ожидается до минус 12 градусов.