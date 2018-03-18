На Украину идет циклон с юга Европы: с 20-го марта ситуация усложнится

Украинский синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра циклон, который накрывает Украину снегопадами, уйдет, но 20-марта придет новый - с юга Европы, в результате чего снегопады возобновятся. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Час Пик.

"Циклон сегодня в Украине еще очень активен. Снег, ветер, мокрый снег, дождь ...

Что завтра?

В понедельник циклон уйдет.

Ближайшей ночью он еще будет влиять на погоду, предопределять снегопады и метели, на крайнем юге - дожди. К северу почти не дотянет. Здесь и мороза хватает.

А завтра днем ситуация немного угомонится, лишь в восточных областях еще побушует непогода.

На остальной территории Украины максимум - местами небольшой снег и даже просветления.

Температура.

Здесь еще грустно)

Ближайшей ночью ожидается -8-14 градусов, завтра днем ??-2-8 градусов. В Приазовье ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 2-5 тепла, в Крыму + 9 + 15 градусов.

На дорогах скользко!

В Киеве 19 марта существенные осадки - вряд ли. Ночью -10-12, днем -5-7 градусов. Гололедица.

20-го марта приблизится к Украине очередной циклон с юга Европы и снова ситуация осложнится, снегопады, дожди и сильный ветер.

Так что синоптический волчок еще крутится ...", - написала синоптик.