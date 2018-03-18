На Украину идет циклон с юга Европы: с 20-го марта ситуация усложнится
Украинский синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра циклон, который накрывает Украину снегопадами, уйдет, но 20-марта придет новый - с юга Европы, в результате чего снегопады возобновятся. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает Час Пик.
"Циклон сегодня в Украине еще очень активен. Снег, ветер, мокрый снег, дождь ...
Что завтра?
В понедельник циклон уйдет.
Ближайшей ночью он еще будет влиять на погоду, предопределять снегопады и метели, на крайнем юге - дожди. К северу почти не дотянет. Здесь и мороза хватает.
А завтра днем ситуация немного угомонится, лишь в восточных областях еще побушует непогода.
На остальной территории Украины максимум - местами небольшой снег и даже просветления.
Температура.
Здесь еще грустно)
Ближайшей ночью ожидается -8-14 градусов, завтра днем ??-2-8 градусов. В Приазовье ночью от 3 тепла до 3 мороза, днем 2-5 тепла, в Крыму + 9 + 15 градусов.
На дорогах скользко!
В Киеве 19 марта существенные осадки - вряд ли. Ночью -10-12, днем -5-7 градусов. Гололедица.
20-го марта приблизится к Украине очередной циклон с юга Европы и снова ситуация осложнится, снегопады, дожди и сильный ветер.
Так что синоптический волчок еще крутится ...", - написала синоптик.
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18.03.2018 11:22