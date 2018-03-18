В понедельник в Киеве до -7

Днем без существенных осадков.

В понедельник в Киеве до -7
Фото: Макс Требухов

19 марта в Киеве ясно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11 ...-13 градусов, днем -5 ...-7 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8 ...-15 градусов, днем -3 ...-9 градусов, в Закарпатской области ночью -3...-8 градусов, днем -1...+4 градусов.

В Карпатах небольшой снег, температура воздуха ночью -10 ...-15 градусов, днем -4 ...-9 градусов.

В Моршине небольшой снег, температура воздуха ночью -10 ...-12 градусов, днем -4 ...-6 градусов.

В Трускавце небольшой снег, температура воздуха ночью -10...-12 градусов, днем -4 ...-6 градусов.

В Сваляве небольшой снег, температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем +1...+3 градусов.

На севере Украины ясно, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14 градусов, в Черниговской и Сумской областях до -17 градусов, днем -3...-10 градусов.

В центре Украины ясно, ночью сильный снег, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -3...-8 градусов.

На востоке Украины ясно, ночью сильный снег, днем умеренный снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -7...-15 градусов, днем -2...-8 градусов.

На юге Украины ясно, ночью сильный снег, днем небольшой снег и мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метель. Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем -1...-6 градусов; в Приазовье ночью -3...-8 градусов, днем - 3...+2 градусов.

В Крыму ясно, ночью дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +4...+10 градусов.

В Ялте ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +7...+9 градусов.


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