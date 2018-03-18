В ближайшие дни погода в Украине ухудшится
В Укргидрометцентре сообщили, что 18 марта в большинстве регионов Украины, кроме северных, ожидается снег и метель.
В большинстве областей — порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.
18 — 19 марта в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.
19 марта — снегопады, метели, на дорогах гололедица. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях — сильный снег, снежные заносы.
В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях — мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.
«Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства», — заявили в ГосЧС.
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