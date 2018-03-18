В ближайшие дни погода в Украине ухудшится

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В Укргидрометцентре сообщили, что 18 марта в большинстве регионов Украины, кроме северных, ожидается снег и метель.

В ближайшие дни по Украине ожидается ухудшение погодных условий, пишет Украинская правда.
На Закарпатье, во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях — сильные снегопады, снежные заносы, в Карпатах очень сильный снег.

В большинстве областей — порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.

18 — 19 марта в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность 3 уровня.

19 марта — снегопады, метели, на дорогах гололедица. В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях — сильный снег, снежные заносы.

В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях — мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.

«Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства», — заявили в ГосЧС.


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