Кульбида рассказал, как будет проходить потепление в Украине
Резкого потепления в Украине после ухудшения погодных условий не ожидается.
Об этом на конференции сообщил Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра, передает корреспондент
«Самая простая ситуация с погодными условиями будет на территориях Донецкой, Луганской, Херсонской областей. Снижение температурного режима произойдет уже сегодня ночью и продлится до 23 марта. Также хочу отметить, что мы не ожидаем резкого потепления. Снегу требуется определенное время на таяние, поэтому быстрого таяния мы не ожидаем»,- сказал Кульбида. Так, почти всю территорию Украины на выходных накроют интенсивные снегопады, вызванные двумя циклонами. Было также отмечено, что значительного паводка после потепления не ожидается.
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