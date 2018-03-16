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В субботу в Киеве похолодает до -8 градусов В столице ожидается сильный снегопад и порывы ветра. Фото: Макс Требухов В субботу, 17 марта, в Киеве облачно, ночью сильный снег, днем умеренный снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -6...-8 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, ночью сильный снег, днем умеренный снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-10 градусов, в Ивано-Франковской области +1...-4 градуса, днем -1...-9 градусов, в Ивано-Франковской области +2...-3 градуса. В Карпатах ночью сильный снег, днем умеренный снег, температура ночью и днем +2...-3 градуса. В Моршине ночью сильный снег, днем умеренный снег, температура ночью -3...-5 градусов, днем -1...-3 градуса. В Трускавце ночью сильный снег, днем умеренный снег, температура ночью -4...-6 градусов, днем -2...-4 градуса. В Сваляве ночью сильный мокрый снег, днем мокрый снег с дождем, температура ночью +2...+4 градуса, днем +5...+7 градусов. На севере Украины облачно, ночью сильный снег, днем умеренный снег, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-11 градусов, днем -4...-9 градусов. В центре Украины облачно, ночью осадки, местами сильные, днем мокрый снег с дождем, местами гололед, налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +2...+7 градусов, в Винницкой области +2...-3 градуса. На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+5 градусов, днем +1...+9 градусов. На юге Украины облачно, небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+8 градусов, днем +7...+15 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +10...+17 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +11...+13 градусов. Источник: "Українські новини"

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