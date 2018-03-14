В четверг в Киеве обещают небольшой дождь с мокрым снегом

Температура в столице до +5 градусов.

В четверг, 15 марта, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+8 градусов.

В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +3...+8 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +2...+8 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+8 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +6...+13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +8...+13 градусов.