В четверг в Киеве обещают небольшой дождь с мокрым снегом
Температура в столице до +5 градусов.
В четверг, 15 марта, в Киеве облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+8 градусов.
В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -2...+3 градуса, днем +1...+6 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +3...+8 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +2...+8 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +2...+8 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +6...+13 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +8...+13 градусов.
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13.03.2018 11:03