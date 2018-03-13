Завтра в Киеве до +5 градусов

Температура воздуха ночью 0...+2 градуса.

Завтра в Киеве до +5 градусов
Фото: edinstvennaya.ua

14 марта в Киеве будет облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +3...+5 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Прикарпатье дождь, ночью с мокрым снегом, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +7...+13 градусов.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, температура ночью +2...-3 градуса, днем +2...+7 градусов.

В Моршине ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, температура ночью +1...+3 градуса, днем +9...+11 градусов.

В Трускавце ночью дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, температура ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +1...+3 градуса, днем +9...+11 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+5 градусов, в Сумской области -1...-6 градусов; днем +1...+7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь с мокрым снегом, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...+5 градусов, в Полтавской области 0...-5 градусов; днем 0...+7 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем мокрый снег, на дорогах гололедица, днем местами гололед, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-11 градусов, днем +4...-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+7 градусов, днем +3...+9 градусов, в Одесской области до +13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, днем без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +5...+10 градусов.

В Ялте ночью и утром дождь, днем без осадков. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +7...+9 градусов.


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