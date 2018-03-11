В понедельник в Киеве возможен дождь, температура до +7 градусов

Ожидается сильный ветер с порывами.

В понедельник, 12 марта, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +5...+7 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра Украины.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +1...+7 градусов, днем +8...+14 градусов. В Карпатах дождь, температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +2...+7 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...+8 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью +3...-3 градуса, днем +2...+8 градусов, в Винницкой области до +10 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, температура воздуха ночью -3...-8 градусов, в Луганской области до -10 градусов, днем -3...+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +5...+11 градусов, в Запорожской области +2...+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +7...+12 градусов.