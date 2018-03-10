Стало известно, когда в Украину вернутся морозы

poholodanie-morozyi-pogoda-pogod

В середине марта в Украину могут вернуться морозы. Также незначительное похолодание ожидается уже в начале следующей недели.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Однако, на выходных ожидается теплая и влажная погода.

«Температура воздуха в течение выходных, 10-11 марта, днем составит 1-4 градуса тепла, на Западе +5+11, на Юге +7+13, на северо-востоке около нуля.

В Киеве в субботу-воскресенье — влажная погода с периодическими небольшими осадками, днем в пределах +2+5 градусов. Ближайшей ночью около нуля. А вот в ночь на 11 марта может подморозить до-2-5 градусов. Поэтому утром в воскресенье будет очень скользко», — написала синоптик.

Она также отметила, что ,по предварительным данным, временное похолодание ожидается во второй половине месяца, 17-19 марта.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Стало известно, когда в Украину вернутся морозыСтало известно, когда в Украину вернутся морозы
Завтра в Киеве потеплеет до +3 градусовЗавтра в Киеве потеплеет до +3 градусов
Завтра в Киеве до +5 градусовЗавтра в Киеве до +5 градусов
В среду в Киеве обещают мокрый снег с дождемВ среду в Киеве обещают мокрый снег с дождем
Какой будет погода 8 марта в КиевеКакой будет погода 8 марта в Киеве
Блок рекламы


Похожие новости
Стало известно о погоде в Украине на выходныхСтало известно о погоде в Украине на выходных
В Украине сегодня сильные морозы до -22°В Украине сегодня сильные морозы до -22°
В Украине продолжат усиливаться морозыВ Украине продолжат усиливаться морозы
Стало известно, какие области первыми почувствуют похолоданиеСтало известно, какие области первыми почувствуют похолодание
Синоптики рассказали, когда наступит весна в УкраинеСиноптики рассказали, когда наступит весна в Украине
Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодаетСиноптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
На Украину надвигается непогода по всем областямНа Украину надвигается непогода по всем областям
На Украину надвигается непогодаНа Украину надвигается непогода
С понедельника в Украину возвращаются морозы и снегС понедельника в Украину возвращаются морозы и снег
В Украину идет потепление с дождями и мокрым снегомВ Украину идет потепление с дождями и мокрым снегом
Последние новости
Подгружаем последние новости