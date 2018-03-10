Стало известно, когда в Украину вернутся морозы
В середине марта в Украину могут вернуться морозы. Также незначительное похолодание ожидается уже в начале следующей недели.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. Однако, на выходных ожидается теплая и влажная погода.
«Температура воздуха в течение выходных, 10-11 марта, днем составит 1-4 градуса тепла, на Западе +5+11, на Юге +7+13, на северо-востоке около нуля.
В Киеве в субботу-воскресенье — влажная погода с периодическими небольшими осадками, днем в пределах +2+5 градусов. Ближайшей ночью около нуля. А вот в ночь на 11 марта может подморозить до-2-5 градусов. Поэтому утром в воскресенье будет очень скользко», — написала синоптик.
Она также отметила, что ,по предварительным данным, временное похолодание ожидается во второй половине месяца, 17-19 марта.
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10.03.2018 11:54