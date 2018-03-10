Стало известно о погоде в Украине на выходных

gradusnik-poholodanie

Погоду Украины в ближайшие дни будет определять умеренно теплый воздух.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в Украине, днем на Левобережье и в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура в Черниговской, Сумской и Харьковской областях ночью 2-7° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, в западных, Винницкой и Одесской областях до 11° тепла.

В Киеве ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков; температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 марта самая высокая температура днем была +17° в 1914 году, самая низкая ночью -19,8° в 1898 году.

11 марта в восточных областях и на севере Левобережья небольшой и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Кроме восточной части, местами туман. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 м/с.

Температура в восточных и Сумской областях ночью 1-7° мороза, днем около 0°; на юге и западе ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем 6-11° тепла, в Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве без существенных осадков. Местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 2-4° тепла.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Другие

←+Ctrl+→

Интересные новости
Завтра в Киеве потеплеет до +3 градусовЗавтра в Киеве потеплеет до +3 градусов
В среду в Киеве обещают мокрый снег с дождемВ среду в Киеве обещают мокрый снег с дождем
Какой будет погода 8 марта в КиевеКакой будет погода 8 марта в Киеве
У побережья Австралии нашли старейшее послание в бутылкеУ побережья Австралии нашли старейшее послание в бутылке
Стало известно о погоде в Украине на выходныхСтало известно о погоде в Украине на выходных
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине сегодня сильные морозы до -22°В Украине сегодня сильные морозы до -22°
В Украине продолжат усиливаться морозыВ Украине продолжат усиливаться морозы
Стало известно, какие области первыми почувствуют похолоданиеСтало известно, какие области первыми почувствуют похолодание
Синоптики рассказали, когда наступит весна в УкраинеСиноптики рассказали, когда наступит весна в Украине
Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодаетСиноптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
На погоду в Украине повлияет приход нового циклонаНа погоду в Украине повлияет приход нового циклона
Стало известно, когда в Украине потеплеетСтало известно, когда в Украине потеплеет
В Украине на выходных потеплеетВ Украине на выходных потеплеет
В Украине в ближайшие два дня резко ухудшится погодаВ Украине в ближайшие два дня резко ухудшится погода
Синоптик: 20 января в Украине начнется похолодание (КАРТА)Синоптик: 20 января в Украине начнется похолодание (КАРТА)
Последние новости
Подгружаем последние новости