Завтра в Киеве потеплеет до +3 градусов

Ночью и утром ожидается небольшой мокрый снег с дождем.

Завтра в Киеве потеплеет до +3 градусов
Фото: donbass.ua

8 марта в Киеве будет облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +1...+3 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +6...+11 градусов.

В Карпатах ночью и утром небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, температура ночью 0...-5 градусов, днем +2...+7 градусов.

В Моршине ночью и утром небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +7...+9 градусов.

В Трускавце ночью и утром небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +7...+9 градусов.

В Сваляве ночью и утром небольшой мокрый снег с дождем, днем без существенных осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +8...+10 градусов.

На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег с дождем, днем местами, ночью и утром туман, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем 0...+5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью и утром небольшой мокрый снег с дождем, днем местами, ночью и утром туман, местами гололед, на дорогах гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +2...+7 градусов, в Полтавской области -2...+3 градуса.

На востоке Украины облачно, ночью умеренный, днем небольшой мокрый снег с дождем, ночью и утром туман, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем 0...+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем местами, ночью и утром туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +6...+11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +10...+15 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +5...+7 градусов, днем +11...+13 градусов.


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