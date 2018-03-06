У побережья Австралии нашли старейшее послание в бутылке

Ее выбросили в океан 132 года назад.

Семья из города Перта в Австралии обнаружила на пляже старейшее послание в бутылке, сообщает ВВС.

По утверждению экспертов, ее выбросили в океан 132 года назад.

Фото: bbc.com

В старинной бутылке, которую заметила в песке Тоня Илман, прогуливаясь с семьей по пляжу, оказалась обернутая бечевкой записка.

В ней говорилось, что бутылка была выброшена за борт немецкого парусного судна в июне 1886 года у западного побережья Австралии.

Эксперты подтвердили, что послание подлинное. До сих пор старейшим считалось послание, найденное через 108 после отправки.

Ранее сегодня сообщалось, что у берегов Австралии найден затонувший в 1942 году американский авианосец.


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