Завтра в Киеве потеплеет до +1 градуса

Температура воздуха ночью -9...-11 градусов.

Завтра в Киеве потеплеет до +1 градуса
Фото: Макс Требухов

6 марта в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10 градусов, днем -1...+5 градусов, в Закарпатье +3...+8 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем мокрый снег, температура ночью -4...-9 градусов, днем -1...+4 градуса.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег с дождем, температура ночью -4...-6 градусов, днем +2...+4 градуса.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег с дождем, температура ночью -5...-7 градусов, днем +2...+4 градуса.

В Сваляве ночью без осадков, днем дождь с мокрым снегом, температура ночью -2...-4 градуса, днем +6...+8 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-14 градусов, днем +2...-5 градусов; в Сумской области ночью -13...-18 градусов, днем -1...-6 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-17 градусов, днем +2...-6 градусов; в Винницкой области ночью -6...-11 градусов, днем +2...-3 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -10...-18 градусов, днем 0...-6 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-13 градусов, днем -1...+6 градусов, в Запорожской области +2...-3 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, на юге 0...+5 градусов, днем +4...+10 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +7...+9 градусов.


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