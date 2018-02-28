Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий

Ожидаются сильные снегопады и ветер.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий по всей территории страны.

Об этом сообщается на сайте ГосЧС.

В среду, 28 февраля, на дорогах гололедица, в южной, восточной части и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, днем в Приазовье местами 25 м/с; ночью в Сумской, Полтавской и Харьковской областях, днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильный снег, метели.

1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы; на дорогах страны гололедица.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных)", - отмечается в сообщении.

Спасатели также предупреждают о подъеме уровня воды в акватории Черного и Азовского морей. Так, 28 февраля ночью и утром в Геническе (Херсонской области) подъем уровня моря достиг стихийной отметки 658 (затопление причалов, территории рыбзавода, моста, шоссейной дороги на Арабатскую стрелку).

В результате Арабатская стрелка оказалась отрезанной от материка, сообщает "Херсонская городская газета".

Владельцы машин не могли проехать затопленную часть дороги, один автомобиль смыло в Сиваш. Спасателям удалось вытащить машину. Транспортное сообщение с населенными пунктами Арабатской стрелки прекращено.

Напомним, в Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение с 27 февраля по 2 марта. Ранее в Одессе из-за похолодания отменили занятия в школах и детсадах.