В Германии зафиксировали самую низкую температуру более чем за 100 лет
Температура воздуха на Цугшпитце опустилась до минус 30,5 градуса.
Ночь на вторник стала самой холодной в феврале в горных районах Германии за более чем 100 лет, передает Укринформ.
"Температура воздуха на Цугшпитце опустилась до минус 30,5 градуса - самого низкого показателя конца февраля за все время ведения наблюдений на горе с 1901 года", - сообщается в сводке немецкой метеослужбы DWD.
Цугшпитце - самая высокая точка Германии, расположена на границе с Австрией, ее высота - 2962 м.
В целом, абсолютный температурный рекорд был побит в этой точке в 1940 году в начале февраля, тогда столбик термометров опустился до минус 35,6 градуса.
Сообщается, что причиной резкого и существенного похолодания стал циклон Hartmut. Он продержится еще несколько дней, в течение которых жителям страны обещают морозный холод, в среднем до минус 15 ночью, и сильный ветер.
В начале февраля сообщалось, что в Москве снегопад побил рекорд 60-летней давности. Один человек погиб, пятеро пострадали.
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27.02.2018 15:29