Завтра в Киеве обещают снег, до -10 градусов

Температура воздуха ночью -13...-15 градусов.

Завтра в Киеве обещают снег, до -10 градусов
Фото: Макс Требухов

28 февраля в Киеве будет облачно, ожидается снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15 градусов, днем -8...-10 градусов.

Об этом сообщает Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-20 градусов, днем -9...-15 градусов.

В Карпатах местами небольшой снег, температура ночью -17...-22 градуса, днем -13...-18 градусов.

В Моршине местами небольшой снег, температура ночью -16...-18 градусов, днем -10...-12 градусов.

В Трускавце местами небольшой снег, температура ночью -16...-18 градусов, днем -10...-12 градусов.

В Сваляве местами небольшой снег, температура ночью -13...-15 градусов, днем -8...-10 градусов.

На севере Украины облачно, снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-18 градусов, днем -6...-13 градусов.

В центре Украины облачно, снег, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9...-16 градусов, днем -4...-11 градусов; в Днепропетровской области ночью -7...-12 градусов, днем -2...-7 градусов.

На востоке Украины облачно, снег, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-14 градусов, днем 0...-7 градусов.

На юге Украины облачно, снег, днем местами сильный, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-16 градусов, днем -4...-10 градусов; в Херсонской и Запорожской областях ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Крыму облачно, ночью без существенных осадков, днем сильные осадки, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем 0...+5 градусов.

В Ялте ночью без существенных осадков, днем сильные осадки. Температура ночью 0...-2 градуса, днем +2...+4 градуса.


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