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Завтра в Киеве обещают снег, до -10 градусов Температура воздуха ночью -13...-15 градусов. Фото: Макс Требухов 28 февраля в Киеве будет облачно, ожидается снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15 градусов, днем -8...-10 градусов. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-20 градусов, днем -9...-15 градусов. В Карпатах местами небольшой снег, температура ночью -17...-22 градуса, днем -13...-18 градусов. В Моршине местами небольшой снег, температура ночью -16...-18 градусов, днем -10...-12 градусов. В Трускавце местами небольшой снег, температура ночью -16...-18 градусов, днем -10...-12 градусов. В Сваляве местами небольшой снег, температура ночью -13...-15 градусов, днем -8...-10 градусов. На севере Украины облачно, снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -11...-18 градусов, днем -6...-13 градусов. В центре Украины облачно, снег, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9...-16 градусов, днем -4...-11 градусов; в Днепропетровской области ночью -7...-12 градусов, днем -2...-7 градусов. На востоке Украины облачно, снег, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -7...-14 градусов, днем 0...-7 градусов. На юге Украины облачно, снег, днем местами сильный, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-16 градусов, днем -4...-10 градусов; в Херсонской и Запорожской областях ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов. В Крыму облачно, ночью без существенных осадков, днем сильные осадки, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем 0...+5 градусов. В Ялте ночью без существенных осадков, днем сильные осадки. Температура ночью 0...-2 градуса, днем +2...+4 градуса.

LB.ua

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