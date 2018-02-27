Украинцев предупредили о морозе до -27 градусов

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Вследствие влияния активных циклонов в ближайшие дни в Украине ожидаются сложные погодные условия, минимальная температурой 27 февраля ночью будет достигать 15-22° мороза, в северо-западной половине местами — 23-27° мороза.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

«27 февраля ночью в южной части, днем в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели, в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы, на дорогах страны гололед, минимальная температура ночью 15-22° мороза, в северо-западной половине местами 23-27° мороза», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, на акватории Азовского моря и в портах ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-20 дм, быстрое обледенение судов; в западной половине акватории Черного моря — высота волн 30-40 дм, медленное обледенение судов.

При этом уже 28 февраля будет небольшое ослабление осадков, явлений и морозов.

«1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с, метели, в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы, на дорогах страны гололед», — добавили в Укргидрометцентре.

В ведомстве отметили, что такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных).


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