Во вторник в Киеве обещают снег и до -12 градусов днем

Ночью в столице похолодает до -19.

Во вторник, 27 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем снег, метели, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -17...-19 градусов, днем -10...-12 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -17...-27 градусов, днем -9...-15 градусов; в Закарпатье ночью -10...-15 градусов, днем -4...-9 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, температура ночью -22...-27 градусов, днем -12...-17 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем снег, метели, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -17...-25 градусов, днем -9...-15 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем снег, метели, в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях сильный снег и сильные метели; на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -15...-23 градуса, в Днепропетровской области -10...-15 градусов, днем -5...-13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем снег, сильные метели, в Донецкой области сильный снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с, в Донецкой области местами 25 м/с. Температура воздуха ночью -10...-19 градусов, в Харьковской области до -21 градуса, днем -5...-12 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью снег, метель, днем сильный снег и сильная метель, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 15-20 м/с, днем местами порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью -8...-15 градусов, днем -4...-10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью снег, днем мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10 градусов, днем +2...-5 градусов.

Напомним, в школах и детсадах Одессы 27 февраля не будет занятий из-за ухудшения погодных условий.