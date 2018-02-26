Какую погоду ждать украинцам в ближайшее время

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25 февраля в Украине будет облачная погода, при этом снегопады синоптики в этот день не прогнозируют. А вот столбик термометра ночью может опуститься до 20 градусов мороза.

Об этом говорится в материале Realist`a.

Относительно теплая погода ожидается на западе страны. Так, в Закарпатской области столбик термометра будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов мороза. На юге столбик термометра будет находиться в пределах 4?7 градусов. В центре страны — от 10 до 12 градусов. Такая же погода ожидается на севере страны.

К слову, точный прогноз можно составить только на три дня, рассказывает начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.

Точность такого прогноза достигает 90%. Но «официальный» прогноз составляют на пять дней. Его точность тоже высокая — 75?80%. Правда, нужно понимать, что точно определить, например, что по всей территории Киева будет дождь, а на левом берегу — без осадков, практически невозможно. Скорее всего, в такой ситуации синоптики спрогнозируют»незначительные осадки» на всей территории столицы.


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