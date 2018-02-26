Какую погоду ждать украинцам в ближайшее время

25 февраля в Украине будет облачная погода, при этом снегопады синоптики в этот день не прогнозируют. А вот столбик термометра ночью может опуститься до 20 градусов мороза.

Об этом говорится в материале Realist `a.

Относительно теплая погода ожидается на западе страны. Так, в Закарпатской области столбик термометра будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов мороза. На юге столбик термометра будет находиться в пределах 4?7 градусов. В центре страны — от 10 до 12 градусов. Такая же погода ожидается на севере страны.