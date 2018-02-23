Завтра в Киеве похолодает до -10 градусов
Синоптики обещают небольшой снег.
24 февраля в Киеве облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13 градусов, днем -8...-10 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-16 градусов, днем -4...-11 градусов; в Закарпатье ночью -3...-8 градусов, днем +2...-3 градуса.
В Карпатах небольшой снег, температура ночью -11...-16 градусов, днем -9...-14 градусов.
В Моршине небольшой снег, температура ночью -11...-13 градусов, днем -7...-9 градусов.
В Трускавце небольшой снег, температура ночью -12...-14 градусов, днем -7...-9 градусов.
В Сваляве небольшой снег, мокрый снег, температура ночью -3...-5 градусов, днем 0...+2 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-17 градусов, днем -5...-11 градусов; в Сумской области ночью -16...-21 градус, днем -9...-14 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-11 градусов, днем -3...-10 градусов; в Полтавской области ночью -10...-15 градусов, днем -6...-11 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13...-18 градусов, днем -6...-11 градусов; в Донецкой области ночью -9...-14 градусов, днем -4...-9 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-9 градусов, днем +2...-6 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3...+4 градуса.
В Ялте ночью небольшой мокрый снег, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью +1...+3 градуса, днем +2...+4 градуса.
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22.02.2018 17:12