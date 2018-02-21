Завтра в Киеве до -3 градусов
Температура воздуха ночью -4...-6 градусов.
22 февраля в Киеве будет облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3 градуса.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3...-11 градусов, днем 0...-6 градусов.
В Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -7...-12 градусов, днем -4...-9 градусов.
В Моршине ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3 градуса.
В Трускавце ночью небольшой снег, днем без существенных осадков, температура ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3 градуса.
В Сваляве без существенных осадков, температура ночью 0...-2 градуса, днем +1...+3 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, в Черниговской и Сумской областях -8...-15 градусов, днем -1...-8 градусов.
В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, в Полтавской области -7...-12 градусов, днем 0...-7 градусов, в Днепропетровской области +1...-4 градуса.
На востоке Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...-13 градусов, днем -1...-6 градусов, в Донецкой области +1...-4 градуса.
На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем -1...+5 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, днем 0...+5 градусов.
В Ялте без осадков. Температура ночью -1...+1 градус, днем +4...+6 градусов.
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20.02.2018 15:43