В среду в Киеве до -4 градусов
Осадков в столице не прогнозируют.
В среду, 21 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем -2...-4 градуса.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем 0...-5 градусов.
В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой снег, температура ночью -6...-11 градусов, днем 0...-5 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-13 градусов, днем 0...-6 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем 0...-6 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем 0...-6 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем 0...+5 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +1...+6 градусов.
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20.02.2018 08:18