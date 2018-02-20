В среду в Киеве до -4 градусов

Осадков в столице не прогнозируют.

В среду в Киеве до -4 градусов
Фото: Макс Требухов

В среду, 21 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем -2...-4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой снег, температура ночью -6...-11 градусов, днем 0...-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-13 градусов, днем 0...-6 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем 0...-6 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем 0...-6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем 0...+5 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...-7 градусов, днем +1...+6 градусов.


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