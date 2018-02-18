Синоптики рассказали, когда наступит весна в Украине

В 2018 году весна наступит в нормальные сроки, а температура будет расти постепенно.

Об этом заявил начальник Гидрометцентра Николай Кульбида, передает Politeka .

При этом он отметил, что в ближайшие две недели в Украине не следует ждать наступления весенней погоды.

«Весна – это переход средней суточной температуры через 0 градусов в сторону повышения. Причем, устойчивый переход. Такого перехода в ближайшие две недели мы не ожидаем», – заявил Кульбида.

По его словам, весна в 2018 году наступит в традиционные сроки. Для севера Украины переход на весеннюю погоду должен произойти в середине марта, а на юге – еще раньше.

Кульбида предсказывает, что весна в этом году не будет сопровождаться быстрым ростом температуры. Он отмечает, что за последние 20-25 лет не произошло существенных изменений температуры в марте по сравнению с предыдущими периодами. Это говорит о том, что весна, вероятнее всего, не будет быстрой.

Руководитель Гидрометцентра прогнозирует, что весна в 2018 году даже немного затянется.