Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает
В течение выходных погода в Украине существенно не изменится, а вот со следующей недели начнется похолодание.
Об этом в эфире
Она отметила, что на этих выходных погода в Украине существенно не изменится: ожидается периодический снег, а мокрый снег с дождем пройдут в южных регионах. Только на западе в субботу осадки будут маловероятны.
Температура воздуха в течение 17-18 февраля ночью будет колебаться в пределах 2-6 градусов мороза, а днем будет теплее — от -2 до +2 градусов.
«Со следующей недели в Украину снова придет похолодание. Температура воздуха снизится на 3-6 градусов, будут наблюдаться периодические осадки, преимущественно в виде снега», — отметила Диденко.
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15.02.2018 07:20