Синоптик рассказала, когда в Украине снова похолодает

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В течение выходных погода в Украине существенно не изменится, а вот со следующей недели начнется похолодание.

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что на этих выходных погода в Украине существенно не изменится: ожидается периодический снег, а мокрый снег с дождем пройдут в южных регионах. Только на западе в субботу осадки будут маловероятны.

Температура воздуха в течение 17-18 февраля ночью будет колебаться в пределах 2-6 градусов мороза, а днем будет теплее — от -2 до +2 градусов.

«Со следующей недели в Украину снова придет похолодание. Температура воздуха снизится на 3-6 градусов, будут наблюдаться периодические осадки, преимущественно в виде снега», — отметила Диденко.


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