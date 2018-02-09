Новостей.COM ⇒ Другие

В субботу в Киеве обещают мокрый снег Температура в столице до +1 градуса. Фото: obozrevatel.com В субботу, 10 февраля, в Киеве облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1 градус. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег, днем местами, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -3...+3 градуса. В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, температура ночью -2...-7 градусов, днем -2...+3 градуса. На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3...+3 градуса. В центре Украины облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем -2...+3 градуса. На востоке Украины облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем -2...+3 градуса. На юге Украины облачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+7 градусов. В Крыму облачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8 градусов.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.