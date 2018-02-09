В субботу в Киеве обещают мокрый снег

Температура в столице до +1 градуса.

В субботу в Киеве обещают мокрый снег
Фото: obozrevatel.com

В субботу, 10 февраля, в Киеве облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег, днем местами, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем -3...+3 градуса.

В Карпатах ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица, температура ночью -2...-7 градусов, днем -2...+3 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3...+3 градуса. В центре Украины облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем -2...+3 градуса.

На востоке Украины облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем -2...+3 градуса.

На юге Украины облачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+7 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8 градусов.


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