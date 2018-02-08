Завтра в Киеве прогнозируют мокрый снег

Температура воздуха ночью и днем -1...+1 градус.

Фото: Макс Требухов

9 февраля в Киеве будет облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ночью местами налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1 градус.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно, ночью местами сильный снег, днем снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...-5 градусов.

В Карпатах ночью местами сильный снег, днем снег, температура ночью -2...-7 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Моршине ночью местами сильный снег, днем снег, температура ночью и днем -1...-3 градуса.

В Трускавце ночью местами сильный снег, днем снег, температура ночью и днем -1...-3 градуса.

В Сваляве ночью снег и мокрый снег, днем небольшой мокрый снег, температура ночью 0...-2 градуса, днем 0...+2 градуса.

На севере Украины облачно, ночью местами сильный мокрый снег с дождем, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ночью местами налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Черниговской и Сумской областях порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...+3 градуса.

В центре Украины облачно, ночью местами сильный мокрый снег с дождем, в Днепропетровской области дождь, днем небольшой мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ночью местами налипание мокрого снега, ветер южный, 7-12 м/с, в Полтавской и Днепропетровской областях порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...+3 градуса.

На востоке Украины облачно, мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2...+4 градуса.

На юге Украины облачно, небольшой дождь, только ночью в Одесской и Запорожской областях умеренный дождь, ветер южный, 7-12 м/с, в Запорожской области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +1...+8 градусов.

В Крыму облачно, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 градусов, днем +4...+9 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью +3...+5 градусов, днем +6...+8 градусов.