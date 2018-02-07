В четверг в Киеве обещают мокрый снег

Температура в столице до -1 градуса.

В четверг в Киеве обещают мокрый снег
Фото: Макс Требухов

В четверг, 8 февраля, в Киеве облачно, ночью без осадков, днем мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3 градуса, днем +2...-3 градуса.

В Карпатах ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег, температура ночью 0...-5 градусов, днем +2...-3 градуса.

На севере Украины облачно, ночью без осадков, днем мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, в Черниговской и Сумской областях до -10 градусов, днем +2...-3 градуса. В центре Украины облачно, ночью местами небольшой снег, днем осадки, местами сильные, местами налипание мокрого снега, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, днем -2...+4 градуса.

На востоке Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-9 градусов, днем -2...+3 градуса.

На юге Украины облачно, ночью мокрый снег с дождем, днем осадки, местами сильные, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +2...+8 градусов.

В Крыму облачно, ночью без осадков, днем дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.


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