На Украину надвигается непогода по всем областям

07.Смельчак, однако. (Никита Панисов/ "Хвиля")

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует ухудшение погодных условий 8-9 февраля.

Об этом говорится в сообщении ведомства, сообщают Українські Новини.

Днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега.

9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица.

В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Также 8 февраля и ночью 9 февраля ожидается усиление ветра до 15-20 м/с по всей территории Украины.

Гидрометцентр предупреждает, что такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных).


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