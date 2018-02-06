Завтра в Киеве до -3 градусов

Температура воздуха ночью -8...-10 градусов.

Фото: karachidigest.com

7 февраля в Киеве будет облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10 градусов, днем -1...-3 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13...-18 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -13...-18 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -15...-17 градусов, днем -1...-3 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -14...-16 градусов, днем -1...-3 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем +4...+6 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-13 градусов, днем 0...-5 градусов, в Сумской области -2...-7 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, днем +2...-3 градуса, в Днепропетровской области ночью -4...-9 градусов, днем 0...+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью и утром местами слабый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем -2...+4 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-6 градусов, днем +2...+7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +2...+7 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +4...+6 градусов.