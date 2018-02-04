С понедельника в Украину возвращаются морозы и снег

На этой неделе в Украине было тепло, но в понедельник возвращается настоящая зима, с морозами и снегом.

3 февраля, в субботу на севере и в западной части Украины выпадут осадки, дождь с мокрым снегом, причем во Львовской, Ивано-Франковской областях это будут настоящие ливни, сообщает Укргидрометцентр. На остальной части страны – сухо, переменная облачность, пишет Сегодня . Температура воздуха на западе, севере и востоке страны днем – в среднем от 2 до 6 градусов тепла, в центре – от 4 до 10 градусов, и на юге – от 8 до 12 градусов выше нуля.

4 февраля, в воскресенье осадки накроют уже всю территорию Украины. На востоке и в центре еще больше потеплеет – от 6 до 8 градусов выше нуля. А на западной Украине, напротив, похолодает, там днем ожидается от -3 до +1. В северных областях – от 2 до 5 градусов выше нуля, на юге – от 7 до 13 тепла.

5 февраля, в понедельник в Украину возвращается зима – почти на всей территории страны температура воздуха «уйдет в минус». Так, в западных областях и в центре днем от -5 до -7 градусов, на севере – от -6 до -8, в восточных областях от 0 до -5, в южных – от -1 до +1 (при этом в Крыму от 2 до 4 градусов выше нуля).

6 февраля, во вторник во многих областях страны выпадет снег. Осадков не ожидается только в Львовской, Волынской, Ровенской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях и в Крыму. Холодней всего будет в западной части Украины – от -4 до -6. На севере днем – от -3 до -5, на востоке и в центре – от -1 до -2, и на юге – от 0 до 5 градусов тепла.

7 февраля, в среду снег ожидается в восточных и южных областях, на остальной территории Украины без осадков. При этом температура воздуха практически во всех частях страны останется такой же, как и во вторник.