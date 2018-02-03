В воскресенье в Киеве дождь с мокрым снегом

Прогнозируют от +2 до +4.

Фото: Макс Требухов

4 февраля в Киеве облачно, дождь, ночью местами сильный, днем с переходом в мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...+4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, снег и мокрый снег (ночью местами сильный), на дорогах местами гололедица, налипание мокрого снега, метель, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...-4 градуса.

В Карпатах ночью сильный снег, днем снег и мокрый снег, температура ночью 0...-5 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Моршине снег и мокрый снег (ночью местами сильный), температура ночью и днем 0...-2 градуса.

В Трускавце снег и мокрый снег (ночью местами сильный), температура ночью и днем 0...-2 градуса.

В Сваляве снег и мокрый снег (ночью местами сильный), температура ночью -1...-3 градуса, днем +1...+3 градуса.

На севере Украины облачно, дождь, ночью местами сильный, днем с переходом в мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0...+6 градусов, в Житомирской области -2...+3 градуса.

В центре Украины облачно, дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1...+7 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях +4...+9 градусов.

На востоке Украины облачно, дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +3...+9 градусов.

На юге Украины облачно, дождь, днем местами сильный, ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+10 градусов, днем +6...+12 градусов.

В Крыму облачно, дождь, ночью небольшой, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, днем +7...+12 градусов.

В Ялте ночью небольшой дождь, днем дождь. Температура ночью +6...+8 градусов, днем +8...+10 градусов.