?В пятницу в Киеве местами небольшой дождь

Температура в столице до +6 градусов.

Фото: Макс Требухов

В пятницу, 2 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+10 градусов.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью -2...+3 градуса, днем +2...-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в Черниговской и Сумской областях местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем 0...+8 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, в Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+9 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, утром местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, на дорогах кое-где гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем 0...+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, в Запорожской области местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+3 градуса, днем +3...+11 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.