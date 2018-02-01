В пятницу в Киеве местами небольшой дождь
Температура в столице до +6 градусов.
В пятницу, 2 февраля, в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+10 градусов.
В Карпатах дождь с мокрым снегом, местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью -2...+3 градуса, днем +2...-3 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, в Черниговской и Сумской областях местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем 0...+8 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, в Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +1...+9 градусов.
На востоке Украины облачно с прояснениями, утром местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, на дорогах кое-где гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем 0...+5 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, в Запорожской области местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...+3 градуса, днем +3...+11 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +5...+10 градусов.
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01.02.2018 07:51