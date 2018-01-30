В Полтаве загорелась мусорная свалка

На месте работают спасатели ГосЧС.

Фото: ГосЧС

В понедельник, 29 января, в Полтаве произошел пожар на территории городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в 14:50. Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит мусор на площади 0,02 га. По состоянию на 18:00 понедельника был ликвидирован огонь на площади 0,005 га.

В настоящее время работы по тушению огня продолжаются. П

ривлечены 14 человек личного состава 3-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей и три единицы техники.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в прошлом году Макуховская свалка горела дважды - в конце мая и конце октября. в последний раз для тушения пожара спасателям понадобилось 9 часов.