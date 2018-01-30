В Полтаве загорелась мусорная свалка

На месте работают спасатели ГосЧС.

В Полтаве загорелась мусорная свалка
Фото: ГосЧС

В понедельник, 29 января, в Полтаве произошел пожар на территории городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре поступило в 14:50. Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит мусор на площади 0,02 га. По состоянию на 18:00 понедельника был ликвидирован огонь на площади 0,005 га.

В настоящее время работы по тушению огня продолжаются. П

ривлечены 14 человек личного состава 3-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей и три единицы техники.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, в прошлом году Макуховская свалка горела дважды - в конце мая и конце октября. в последний раз для тушения пожара спасателям понадобилось 9 часов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Другие

←+Ctrl+→

Интересные новости
В четверг в Киеве до -5 градусов, без осадковВ четверг в Киеве до -5 градусов, без осадков
В Украине на выходных потеплеетВ Украине на выходных потеплеет
В субботу в Киеве до -3 градусовВ субботу в Киеве до -3 градусов
Стало известно, когда в Украине потеплеетСтало известно, когда в Украине потеплеет
В воскресенье в Киеве мокрый снегВ воскресенье в Киеве мокрый снег
Блок рекламы


Похожие новости
В Полтаве горела мусорная свалка (обновлено)В Полтаве горела мусорная свалка (обновлено)
В Полтаве зацвели подснежники В Полтаве зацвели подснежники
Под Киевом горит Трипольская свалкаПод Киевом горит Трипольская свалка
Во Львовской области горела свалка (ФОТО)Во Львовской области горела свалка (ФОТО)
В РоSSии шестой день горит свалкаВ РоSSии шестой день горит свалка
В Москве загорелась башня офисного центраВ Москве загорелась башня офисного центра
В Бразилии закрыта крупнейшая в стране свалкаВ Бразилии закрыта крупнейшая в стране свалка
Типография, выплатившая Януковичу 16 миллионов, загореласьТипография, выплатившая Януковичу 16 миллионов, загорелась
В Полтаве спалили городскую новогоднюю елкуВ Полтаве спалили городскую новогоднюю елку
Из-за морозов в Полтаве сорвались поросячьи бегаИз-за морозов в Полтаве сорвались поросячьи бега
Последние новости
Подгружаем последние новости