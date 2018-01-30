В Полтаве загорелась мусорная свалка
На месте работают спасатели ГосЧС.
В понедельник, 29 января, в Полтаве произошел пожар на территории городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о пожаре поступило в 14:50. Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит мусор на площади 0,02 га. По состоянию на 18:00 понедельника был ликвидирован огонь на площади 0,005 га.
В настоящее время работы по тушению огня продолжаются. П
ривлечены 14 человек личного состава 3-й и 4-й государственных пожарно-спасательных частей и три единицы техники.
Причину пожара устанавливают специалисты.
Напомним, в прошлом году Макуховская свалка горела дважды - в конце мая и конце октября. в последний раз для тушения пожара спасателям понадобилось 9 часов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Другие
29.01.2018 12:09
30.01.2018 11:11