Во вторник потеплеет до +6 градусов
Ожидается облачная погода с осадками в виде дождя с мокрым снегом.
Во вторник, 30 января, в Киеве ожидается облачная погода с осадками в виде дождя с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов.
Об этом говорится в прогнозе Гидрометеорологического центра.
На западе Украины облачно, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +2...+7 градусов. В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов.
На севере Украины облачно, дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +1...+7 градусов.
В центре Украины облачно, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +1...+7 градусов.
На востоке Украины облачно, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем 0...+6 градусов.
На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только ночью в Запорожской области небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +2...+8 градусов, в Одесской и Николаевской областях +4...+10 градусов.
В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8 градусов.
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29.01.2018 06:54