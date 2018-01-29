Во вторник потеплеет до +6 градусов

Ожидается облачная погода с осадками в виде дождя с мокрым снегом.

Фото: bcm.ru

Во вторник, 30 января, в Киеве ожидается облачная погода с осадками в виде дождя с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +4...+6 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Гидрометеорологического центра.

На западе Украины облачно, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+6 градусов, днем +2...+7 градусов. В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -2...+3 градуса, днем 0...+5 градусов.

На севере Украины облачно, дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +1...+7 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+5 градусов, днем +1...+7 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем 0...+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, только ночью в Запорожской области небольшой дождь с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...+4 градуса, днем +2...+8 градусов, в Одесской и Николаевской областях +4...+10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 градусов, днем +3...+8 градусов.