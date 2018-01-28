В понедельник в Киеве мокрый снег с дождем

Прогнозируют от +2 до +4.

В понедельник в Киеве мокрый снег с дождем
Фото: donbass.ua

29 января в Киеве облачно, мокрый снег с дождем, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1 ...-3 градуса, днем +2...+4 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +2...+8 градусов.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем небольшой мокрый снег с дождем, температура ночью 0...-5 градусов, днем +2...-3 градуса.

В Моршине ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем дождь, температура ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.

В Трускавце ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем дождь, температура ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.

В Сваляве небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.

На севере Украины ясно, мокрый снег с дождем, ночью местами гололед, на дорогах местами гололедица и налипание мокрого снега, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2 ...-6 градусов, днем -2...+7 градусов.

В центре Украины ясно, мокрый снег с дождем, ночью местами гололед, на дорогах местами гололедица и налипание мокрого снега, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, днем -1...+7 градусов.

На востоке Украины ясно, ночью снег, днем мокрый снег, местами гололед, на дорогах местами гололедица и налипание мокрого снега, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-9 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины ясно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, ночью местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...- 5 градусов, днем +1...+7 градусов.

В Крыму ясно, ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь, ночью местами гололед, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...- 5 градусов, днем +3...+8 градусов.

В Ялте ночью мокрый снег с дождем, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов.


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