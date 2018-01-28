В Украину идет потепление с дождями и мокрым снегом

В Украину идет «европейская зима» — с потеплением, осадками, высокой влажностью, плотной облачностью и пронизывающим ветром.

В Украину 28 января придет теплая воздушная масса атлантического происхождения. При этом начнет стремительно падать атмосферное давление. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook , пишет ЛIГАБiзнесIнформ

«В течение дня, 28 января, температура воздуха повысится от -4°C до 0°C, на Западе будет от 0 до +5°C. На Закарпатье будет даже от +5°C до +7°C. А с понедельника «плюсы» будут преобладать во всей Украине», — отметила синоптик.

По ее словам, в Украину придет «европейская зима»: потепление принесет и осадки, высокую влажность, плотную облачность, пронизывающий ветер, и «кашу» под ногами.

В воскресенье в Украине ожидается мокрый снег, на западе — с дождем (там будет теплее).

Южная часть, юго-запад — Одесская, Черновицкая область — без существенных осадков.

Вечером в воскресенье осадки и ветер усилятся.

«В Киеве 28 января выпадет мокрый снег, ближайшей ночью еще морозно, завтра днем от -3°C до 0°C, гололедица», — отмечает Диденко.

Синоптик предупреждает об осложнении ситуации на дорогах, и отмечает, что метеозависимые люди могут чувствовать слабость, головную боль, боль в суставах и испытывать сосудистые проблемы.

С понедельника, 29 января, в Киеве будет еще теплее, но усилятся осадки и ветер.

26 января сообщалось, что редкое природное явление наблюдается у берегов Одессы: из-за сильного мороза Черное море начало «парить».