В воскресенье в Киеве мокрый снег

Прогнозируют от -1 до +1.

Фото: Макс Требухов

28 января в Киеве облачно, небольшой мокрый снег, ночью и утром туман, гололед, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, ночью и утром туман, гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-7 градусов, днем 0...+6 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, температура ночью -3...-8 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Моршине ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -1...+1 градус, днем +3...+5 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью 0...-2 градуса, днем +3...+5 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью -1...-3 градуса, днем +2...+4 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой мокрый снег, ночью и утром туман, гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, в Сумской области -11 градусов, днем +2...-5 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег с дождем, ночью и утром туман, гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-10 градусов, днем +2...-5 градусов; в Днепропетровской области до -7 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем -1...-7 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, в Запорожской области до -11 градусов, днем +2...-6 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, днем -1...+4 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью -1...+1 градус, днем +2...+4 градуса.