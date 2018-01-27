На этикетках спиртных напитков будут писать информацию о вреде алкоголя
Королевское общество здравоохранения Великобритании призывает к изменению маркировки алкогольных напитков. Общество хочет, чтобы это было обязательным, информируют СМИ.
Производители напитков также могут предупредить о связи спиртного с такими состояниями здоровья, как рак кишечника и рак молочной железы. В маркировке будет указана полная информация о напитке.
По словам источника, специальные этикетки могут быть очень эффективными. Они и сейчас заставляют около 10% потребителей выбирать самый «слабый» алкоголь.
Профессор Ширли Крамер CBE из RSPH сказала: «Потенциальные последствия употребления алкоголя для здоровья более серьезны, чем многие люди понимают… например, 90% британцев не знают о связи между алкоголем и раком…».
Она добавила, что в индустрии напитков не обновляют этикетки.
Предупреждения теперь являются обязательными для большинства продуктов «от табака до продуктов питания и безалкогольных напитков», но алкоголь продолжает отставать.
Portman Group постоянно обновляет руководство для производителей алкогольных напитков, поэтому потребители получают «точную и доступную информацию о своем здоровье».
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