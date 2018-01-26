В субботу в Киеве до -3 градусов

Осадков в столице не прогнозируют.

В субботу в Киеве до -3 градусов
Фото: Макс Требухов

В субботу, 27 января, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10 градусов, днем -1...-3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-11 градусов, в Закарпатье и Волынской области -1...-6 градусов; днем -5...+3 градуса, в Закарпатье +2...+7 градусов.

В Карпатах осадков, температура ночью -3...-8 градусов, днем 0...-5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-13 градусов, в Сумской области -11...-16 градусов, днем -1...-7 градусов, в Житомирской области -3...+2 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-16 градусов, днем -1...-9 градусов; в Винницкой области ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-16 градусов, днем -3...-9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-11 градусов, днем -6...+1 градус; в Запорожской области ночью -9...-14 градусов, днем -3...-8 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...+2 градуса, днем -3...+5 градусов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Синоптик: 20 января в Украине начнется похолодание (КАРТА)Синоптик: 20 января в Украине начнется похолодание (КАРТА)
В воскресенье в Киеве до -2В воскресенье в Киеве до -2
Синоптики предупреждают о сильном ухудшении погоды в 7 областяхСиноптики предупреждают о сильном ухудшении погоды в 7 областях
Погода на завтра: Без существенных осадков, на дорогах гололедицаПогода на завтра: Без существенных осадков, на дорогах гололедица
В четверг в Киеве до -5 градусов, без осадковВ четверг в Киеве до -5 градусов, без осадков
Блок рекламы


Похожие новости
Завтра в Киеве до -3 градусовЗавтра в Киеве до -3 градусов
В четверг в Киеве до -5 градусов, без осадковВ четверг в Киеве до -5 градусов, без осадков
Завтра в Киеве до -8 градусовЗавтра в Киеве до -8 градусов
Во вторник в Киеве до -7 градусовВо вторник в Киеве до -7 градусов
В понедельник в Киеве облачно с прояснениямиВ понедельник в Киеве облачно с прояснениями
В воскресенье в Киеве до -2В воскресенье в Киеве до -2
Погода на 19 января: в регионах Украины и в Киеве ожидается снегПогода на 19 января: в регионах Украины и в Киеве ожидается снег
В Киеве на Крещение обещают снегВ Киеве на Крещение обещают снег
На Крещение в Киеве прогнозируют сильный мокрый снегНа Крещение в Киеве прогнозируют сильный мокрый снег
Завтра в Киеве обещают сильный снегЗавтра в Киеве обещают сильный снег
Последние новости
Подгружаем последние новости