В субботу в Киеве до -3 градусов

Осадков в столице не прогнозируют.

Фото: Макс Требухов

В субботу, 27 января, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10 градусов, днем -1...-3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-11 градусов, в Закарпатье и Волынской области -1...-6 градусов; днем -5...+3 градуса, в Закарпатье +2...+7 градусов.

В Карпатах осадков, температура ночью -3...-8 градусов, днем 0...-5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-13 градусов, в Сумской области -11...-16 градусов, днем -1...-7 градусов, в Житомирской области -3...+2 градуса. В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-16 градусов, днем -1...-9 градусов; в Винницкой области ночью -7...-12 градусов, днем 0...-5 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-16 градусов, днем -3...-9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-11 градусов, днем -6...+1 градус; в Запорожской области ночью -9...-14 градусов, днем -3...-8 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...+2 градуса, днем -3...+5 градусов.