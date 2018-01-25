В Украине на выходных потеплеет
26 января в Украине без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, в восточных и южных областях восточный, 5-10 м/с.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура ночью 10-15°, днем 1-6° мороза; в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях ночью 15-21°, днем 4-9° мороза; в западных и Житомирской областях ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 4-7° тепла.
В Киеве — без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 1-3° мороза.
В субботу, 27 января, в Украине по-прежнему осадков не будет. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура в западных областях ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье до 7° тепла; на остальной территории ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза, в восточной части ночью 10-15°, днем 3-8° мороза.
В Киеве — без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° мороза, днем 0-2° мороза.
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25.01.2018 13:49