В Украине на выходных потеплеет

26 января в Украине без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, в восточных и южных областях восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью 10-15°, днем 1-6° мороза; в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях ночью 15-21°, днем 4-9° мороза; в западных и Житомирской областях ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье 4-7° тепла.

В Киеве — без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 1-3° мороза.

В субботу, 27 января, в Украине по-прежнему осадков не будет. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Закарпатье до 7° тепла; на остальной территории ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза, в восточной части ночью 10-15°, днем 3-8° мороза.