Завтра в Киеве до -3 градусов
Температура воздуха ночью -11...-13 градусов.
26 января в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13 градусов, днем -1...-3 градуса.
Об этом сообщает Гидрометцентр.
На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем -1...+3 градуса.
В Карпатах осадков, температура ночью -6...-11 градусов, днем -2...+3 градуса.
В Моршине без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем +1...+3 градуса.
В Трускавце без осадков, температура ночью -3...-5 градусов, днем +1...+3 градуса.
В Сваляве без осадков, температура ночью -4...-6 градусов, днем +2...+4 градуса.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-15 градусов, днем -1...-6 градусов; в Сумской области ночью -16...-21 градус, днем до -10 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -16...-21 градус, днем -4...-9 градусов; в Винницкой области ночью -10...-15 градусов, днем -1...-6 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-18 градусов, днем -2...-7 градусов; в Харьковской области ночью -16...-21 градус, днем до -9 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-15 градусов, днем -1...-6 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем +1...-4 градуса.
В Ялте без осадков. Температура ночью -3...-5 градусов, днем +2...+4 градуса.
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24.01.2018 11:13