В четверг в Киеве до -5 градусов, без осадков

Температура воздуха ночью -11...-13 градусов.

В четверг в Киеве до -5 градусов, без осадков
Фото: Макс Требухов

В четверг, 25 января, в Киеве переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-13 градусов, днем -3...-5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-12 градусов, в Тернопольской области -11...-16 градусов, днем +2...-6 градусов.

В Карпатах ночью местами небольшой мокрый снег, днем без осадков, температура ночью -15...-20 градусов, днем -6...-11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-16 градусов, в Сумской области -15...-20 градусов, днем -1...-9 градусов, в Сумской области -7...-12 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -13...-20 градусов, в Винницкой области -10...-15 градусов, днем -2...-11 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-22 градуса, днем -6...-12 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-18 градусов, днем -2...-8 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем -2...-7 градусов.


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