Завтра в Киеве до -8 градусов

Температура воздуха ночью -12...-14 градусов.

24 января в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14 градусов, днем -6...-8 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-19 градусов, в Черновицкой области -18...-23 градуса, в Закарпатье -7...-12 градусов, днем 0...-8 градусов.

В Карпатах без осадков, ночью и утром туман, температура ночью -12...-17 градусов, днем -3...-8 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -12...-14 градусов, днем 0...-2 градуса.

В Трускавце без осадков, температура ночью -12...-14 градусов, днем -1...-3 градуса.

В Сваляве без осадков, температура ночью -10...-12 градусов, днем -1...-3 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью в Киевской и Житомирской областях -12...-17 градусов, в Черниговской и Сумской областях -15...-21 градус, днем -5...-11 градусов, в Житомирской области -3...-8 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-18 градусов, днем -6...-11 градусов, в Винницкой области -3...-8 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью снег, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, местами метель, ветер северный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -6...-12 градусов, днем -4...-10 градусов; в Харьковской области ночью -10...-15 градусов, днем -6...-11 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только в Херсонской и Запорожской областях ночью небольшой снег, днем умеренный снег, на дорогах гололедица, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-16 градусов, днем -4...-10 градусов, в Одесской области -2...-7 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-11 градусов, днем -2...-9 градусов.

В Ялте ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью -4...-6 градусов, днем -1...-3 градуса.