В понедельник в Киеве облачно с прояснениями

Прогнозируют от -4 до -6.

Фото: Макс Требухов

22 января в Киеве облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6...-8 градусов, днем -4...-6 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украині облачно с прояснениями, снег, ночью местами сильный. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м / с. Температура воздуха ночью -2 ..-7, днем 0 ..-6.

В Карпатах снег, ночью местами сильный, температура ночью -2...-7, днем -3...-8.

В Моршине снег, ночью местами сильный, температура ночью -2...-4, днем -1...-3.

В Трускавце снег, ночью местами сильный, температура ночью -2...-4, днем -1...-3.

В Сваляве снег, ночью местами сильный, температура ночью -2...-4, днем 0...+2.

На севере Украины облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в Черниговской и Сумской областях днем без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -6 ..- 12, днем -2...-8, в Сумской области ночью -10...-15, днем -4...-9.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, в Днепропетровской области сильный снег. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Днепропетровской области порывы 15-20 м/с. Температура ночью -4...-12, в Черкасской области до -15; днем -1...-8.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем сильный снег, в Донецкой области сильный мокрый снег. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица, днем метель. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью -6 ...-12, днем -0...-6, в Харьковской области ночью -10...-15, днем -4...-9.

На юге Украины облачно, сильный снег с дождем. На дорогах гололедица, местами гололед, налипание мокрого снега, метель. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7, днем 0...-5.

В Крыму облачно, сильный снег с дождем. На дорогах гололедица, местами гололед, налипание мокрого снега, метель. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура ночью -2...+3, днем +1...+6.

В Ялте сильный дождь. Температура ночью +3...+5 , днем +6...+8 градусов.