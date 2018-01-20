В воскресенье в Киеве до -2

Синоптики не прогнозируют осадков в столице.

Фото: Макс Требухов

21 января в Киеве ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины ясно, местами небольшой снег, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой областях без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, днем -2...-5 градуса.

В Карпатах небольшой снег, температура ночью -4...- 9, днем -1...-6.

В Моршине местами небольшой снег, температура ночью -4...- 6, днем -1...+1.

В Трускавце местами небольшой снег, температура ночью -4 ..- 6, днем -1...+1.

В Сваляве местами небольшой мокрый снег, температура ночью -1...- 3, днем +2...+4.

На севере Украины ясно, без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-10 градусов, днем 0...-6 градусов.

В центре Украины ясно, местами снег и мокрый снег, в Днепропетровской области ночью местами сильный снег, в Винницкой и Черкасской без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, в Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях возможно налипание мокрого снега. ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-9 градусов, днем +1...-6 градусов.

На востоке Украины ясно, мокрый снег с дождем, ночью местами сильный, местами гололед, на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...-6 градусов, днем +2...-3 градуса.

На юге Украины ясно, ночью осадки, местами сильные, днем мокрый снег с дождем, в Одесской и Николаевской областях без существенных осадков, на дорогах гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...-5 градусов, днем +3...-3 градусов.

В Крыму ясно, ночью дождь, днем небольшой дождь, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днем +5...+10 градусов.

В Ялте ночью дождь, днем небольшой дождь. Температура ночью +4...+6 градусов, днем +7...+9 градусов.