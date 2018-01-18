В Киеве на Крещение обещают снег
Температура в столице 0...-2 градуса.
В пятницу, 19 января, в Киеве облачно с прояснениями, снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2 градуса.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем +4...-3 градуса.
В Карпатах снег, ночью местами сильный, температура ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5 градусов.
На севере Украины облачно с прояснениями, снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-8 градусов, днем +2...-5 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем +2...-4 градуса.
На востоке Украины облачно с прояснениями, снег, ночью небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-4 градуса.
На юге Украины облачно с прояснениями, ночью снег, мокрый снег, днем небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-8 градусов, днем -3...+3 градуса.
В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +1...+8 градусов.
Напомним, в Киеве для для празднования Крещения обустроено 14 локаций, при которых будут дежурить сотрудники ГосЧС и водолазные подразделения.
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17.01.2018 22:24